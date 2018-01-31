Мультипликационный сериал «Смешарики» научит детей финансовой грамотности

Дети смогу обучаться тонкостям финансовых инвестиций, вместе с героями мультсериала «Смешарики».

Петр Иванов

Минфин России окажет поддержку студии компьютерной анимации «Петербург», в рамках проекта «Азбука финансовой грамотности со Смешариками». Перед организаторами будет стоять задача объяснять детям все непростые тонкости финансового мира, отвечать за поступки и прогнозировать последствия своих решений. Все это дети смогу воспринимать в доступной им форме, из уст их любимых персонажей. Дети смогут читать и смотреть мультфильмы, выполняя в веселой и интересной форме, рекомендованные задания вместе с родителями.Отмечается что, совместный проект Минфина и Всемирного банка - это ничто иное, как содействие повышению уровня финансовой грамотности населения России.