Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Мультипликационный сериал «Смешарики» научит детей финансовой грамотности

Мультипликационный сериал «Смешарики» научит детей финансовой грамотности

Вчера, 17:19
Дети смогу обучаться тонкостям финансовых инвестиций, вместе с героями мультсериала «Смешарики».

Мультипликационный сериал «Смешарики» научит детей финансовой грамотности

 

Минфин России окажет поддержку студии компьютерной анимации «Петербург», в рамках проекта «Азбука финансовой грамотности со Смешариками». Перед организаторами будет стоять задача объяснять детям все непростые тонкости финансового мира, отвечать за поступки и прогнозировать последствия своих решений. Все это дети смогу воспринимать в доступной им форме, из уст их любимых персонажей. Дети смогут читать и смотреть мультфильмы, выполняя в веселой и интересной форме, рекомендованные задания вместе с родителями.

Отмечается что, совместный проект Минфина и Всемирного банка - это ничто иное, как содействие повышению уровня финансовой грамотности населения России.
Петр Иванов
Новости по теме
На семинаре в РЭУ им. Плеханова обсуждают вопрос повышения финансовой грамотности населения страны
На семинаре в РЭУ им. Плеханова обсуждают вопрос повышения финансовой грамотности населения страны

В Москве стартовал двухдневный семинар, посвященный вопросам повышения грамотности населения России в области финансов. Мероприятие проходит в РЭУ им.

В школах Москвы проведут уроки финансовой грамотности
В школах Москвы проведут уроки финансовой грамотности

В следующем учебном году в школах Москвы состоится олимпиада по финансовой грамотности. Данные предмет войдет в обязательную школьную программу.

ЦБ разработал программу повышения финансовой грамотности населения
ЦБ разработал программу повышения финансовой грамотности населения

Центробанк РФ разработал экспериментальную программу по повышению финансовой грамотности населения. В Краснодаре будет открыт первый учебный Центр,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости