Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 10 февраля

Проведение в самом центре столицы 10 февраля шествия и митинга не было согласовано властями Москвы с «Левым фронтом». Как известно, акция должна быть посвящена проблемам столицы и Подмосковья. Информацию об этом уже подтвердили сотрудники пресс-службы департамента по вопросам региональной безопасности и противодействия коррупции.

Проведение «Социального марша» 10 февраля должно было начаться с проспекта Академика Сахарова, однако согласовать его так и не удалось. В качестве причины московские власти озвучили факт того, что движение будет создавать помехи для движения пешеходов и транспортных средств, а также доступу граждан к жилым помещениям и объектам социальной инфраструктуры. Активистам пока еще не предложили альтернативных площадок для проведения протестной акции.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов ранее уже сообщал, что активисты организации подали в московскую мэрию уведомление в связи с проведением 10 февраля шествия и митинга, который посвящен социальным проблемам Москвы и Подмосковья.

В акцию входило шествие по проспекту Сахарова и близлежащим бульварам, а закончится все должно было проведением там митинга. Заявленное количество участников достигает 5 тысяч человек.

Николай Офицеров