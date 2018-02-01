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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 10 февраля

Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 10 февраля

Сегодня, 00:30
Проведение в самом центре столицы 10 февраля шествия и митинга не было согласовано властями Москвы с «Левым фронтом». Как известно, акция должна быть посвящена проблемам столицы и Подмосковья. Информацию об этом уже подтвердили сотрудники пресс-службы департамента по вопросам региональной безопасности и противодействия коррупции.
 

Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 10 февраля

 

Проведение «Социального марша» 10 февраля должно было начаться с проспекта Академика Сахарова, однако согласовать его так и не удалось. В качестве причины московские власти озвучили факт того, что движение будет создавать помехи для движения пешеходов и транспортных средств, а также доступу граждан к жилым помещениям и объектам социальной инфраструктуры. Активистам пока еще не предложили альтернативных площадок для проведения протестной акции.
 
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов ранее уже сообщал, что активисты организации подали в московскую мэрию уведомление в связи с проведением 10 февраля шествия и митинга, который посвящен социальным проблемам Москвы и Подмосковья.
 
В акцию входило шествие по проспекту Сахарова и близлежащим бульварам, а закончится все должно было проведением там митинга. Заявленное количество участников достигает 5 тысяч человек.

Николай Офицеров
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