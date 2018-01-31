Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

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Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Житель Барнаула с помощи автовышки преподнес букет невесте

Житель Барнаула с помощи автовышки преподнес букет невесте

Сегодня, 15:47
Молодой человек, житель Барнаула, с помощи автовышки поднялся на высотку и подарил своей невесте через окно букет красных роз.

Житель Барнаула с помощи автовышки преподнес букет невесте

 

В социальных сетях Instagram появилось видео, на котором мужчина делает предложение руки и сердца своей возлюбленной с автовышки возле окна. Он с большим букетом красных роз на большой высоте, этот романтический поступок является мечтой любой девушки. Из комментариев в Instagram стало известно, что молодая пара уже встречаются вместе три года, и недавно решили повязать себя узами бракосочетания. Ранее девушка на своей странице выставила фото кольца, похожего на подвенечное.

Отметим, что пользователи социальной сети Instagram с восхищением отреагировали на поступок Барнаульского романтика, и желали молодой паре счастья и здоровья.
Пелагея Лебединская
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