Житель Барнаула с помощи автовышки преподнес букет невесте

Молодой человек, житель Барнаула, с помощи автовышки поднялся на высотку и подарил своей невесте через окно букет красных роз.

Пелагея Лебединская

В социальных сетях Instagram появилось видео, на котором мужчина делает предложение руки и сердца своей возлюбленной с автовышки возле окна. Он с большим букетом красных роз на большой высоте, этот романтический поступок является мечтой любой девушки. Из комментариев в Instagram стало известно, что молодая пара уже встречаются вместе три года, и недавно решили повязать себя узами бракосочетания. Ранее девушка на своей странице выставила фото кольца, похожего на подвенечное.Отметим, что пользователи социальной сети Instagram с восхищением отреагировали на поступок Барнаульского романтика, и желали молодой паре счастья и здоровья.