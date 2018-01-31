Облака в виде НЛО пролетели над национальным парком «Таганай»

В прошедшие выходные над хребтом Ицыл турист зафиксировал необычное явление. Над национальным парком «Таганай» пронеслись облака в виде летающих тарелок.

Виктория Озерова

28 января вблизи хребта Ицыл туристы наблюдали необычное явление. В нацпарке «Таганай» облака выстроились в ряд, но не это привлекло внимание общественности, а их нехарактерная форма. Над горами появилось сразу несколько облаков в виде НЛО. Очевидцы сняли на камеру необычное явление и выложили материалы в Сеть. На кадрах видно, как в небе над парком зависают три «летающие тарелки».В челябинском Гидрометцентре объяснили столь странное явление. Оказалось, что над парком появились редкие линзовидные облака. Они могут образовываться только в горной местности и свидетельствуют о резком изменении погоды или приближении атмосферного фронта.