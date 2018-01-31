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От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Облака в виде НЛО пролетели над национальным парком «Таганай»

Облака в виде НЛО пролетели над национальным парком «Таганай»

Сегодня, 15:44
В прошедшие выходные над хребтом Ицыл турист зафиксировал необычное явление. Над национальным парком «Таганай» пронеслись облака в виде летающих тарелок.

Облака в виде НЛО пролетели над национальным парком «Таганай»

 

28 января вблизи хребта Ицыл туристы наблюдали необычное явление. В нацпарке «Таганай» облака выстроились в ряд, но не это привлекло внимание общественности, а их нехарактерная форма. Над горами появилось сразу несколько облаков в виде НЛО. Очевидцы сняли на камеру необычное явление и выложили материалы в Сеть. На кадрах видно, как в небе над парком зависают три «летающие тарелки».


В челябинском Гидрометцентре объяснили столь странное явление. Оказалось, что над парком появились редкие линзовидные облака. Они могут образовываться только в горной местности и свидетельствуют о резком изменении погоды или приближении атмосферного фронта.
Виктория Озерова
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