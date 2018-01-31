Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Житель Петербурга подал жалобу на металлодетекторы установленные в метро

Житель Петербурга подал жалобу на металлодетекторы установленные в метро

Сегодня, 15:23
Петербуржец подал жалобу на установленные металлодетекторные пластины в метро, якобы они плохо влияют на состояние здоровья человека.

Житель Петербурга подал жалобу на металлодетекторы установленные в метро

 

Жалоба в письменном виде была подана Уполномоченной по правам ребенка в Санкт Петербургк Светлане Агапитовой. В жалобе местный житель возмущался по поводу металлодетекторов установленных в метро. Он утверждал, что эти пластины очень влияют на организм человека, и вместо металлодетекторов, посетителей метро можно проверять газоанализаторами или тепловизорами. Роспотребнадзор города Петербург рассмотрел жалобу и прокомментировал, что эти установки не опасны для посетителей метро и ими можно пользоваться.

Отметим, ранее учеными было доказано, что металлодетекторные пластины установленные в метро влияют на сердечнососудистую, иммунную и репродуктивную системы организма человека. Однако это не означает, что такое пагубное влияние происходит на всех людей.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
В метро Санкт-Петербурга начали устанавливать заградительные барьеры
В метро Санкт-Петербурга начали устанавливать заградительные барьеры

В метро Санкт-Петербурга начали устанавливать заградительные барьеры. Они закрывают зазоры между металлодетекторами.

У 19-летнего пассажира метро Санкт-Петербурга изъяты патроны и граната
У 19-летнего пассажира метро Санкт-Петербурга изъяты патроны и граната

Сегодня около восьми часов утра на станции метро Санкт-Петербурга у 19-летнего молодого человека было обнаружено большое количество холостых патронов и учебная

В Санкт-Петербургском метро на станции
В Санкт-Петербургском метро на станции "Садовая" из вагона выпал пьяный мужчина

В городе Санкт-Петербург на станции метро «Садовая» произошло чрезвычайное происшествие. Пьяный местный житель выпал из вагона поезда. Его уже доставили в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости