Житель Петербурга подал жалобу на металлодетекторы установленные в метро

Петербуржец подал жалобу на установленные металлодетекторные пластины в метро, якобы они плохо влияют на состояние здоровья человека.

Пелагея Лебединская

Жалоба в письменном виде была подана Уполномоченной по правам ребенка в Санкт Петербургк Светлане Агапитовой. В жалобе местный житель возмущался по поводу металлодетекторов установленных в метро. Он утверждал, что эти пластины очень влияют на организм человека, и вместо металлодетекторов, посетителей метро можно проверять газоанализаторами или тепловизорами. Роспотребнадзор города Петербург рассмотрел жалобу и прокомментировал, что эти установки не опасны для посетителей метро и ими можно пользоваться.Отметим, ранее учеными было доказано, что металлодетекторные пластины установленные в метро влияют на сердечнососудистую, иммунную и репродуктивную системы организма человека. Однако это не означает, что такое пагубное влияние происходит на всех людей.