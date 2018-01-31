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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Макрон осудил нападение на мальчика, носившего кипу

Макрон осудил нападение на мальчика, носившего кипу

Сегодня, 14:48
Эммануэль Макрон, являющийся президентом Франции, осудительно отнёсся к новости о нападении на мальчика, который носил кипу. Заметим, нападение на мальчишку было осуществлено в окрестностях Парижа.

Макрон осудил нападение на мальчика, носившего кипу

 

Напомним, в минувший понедельник, 29 января, во французском Сарселе неизвестные злоумышленники набросились на мальчика восьми лет, направлявшегося на занятия. В официальном Twitter-аккаунте Макрона появилось сообщение о том, что нападение на восьмилетнего мальчика было совершено из-за того, что в тот момент у ребёнка на голове находилась кипа. Эммануэль Макрон также заявил, что каждый раз вся Республика подвергается нападению, когда на какого-то гражданина Франции совершается нападение из-за его внешнего вида, возраста, или же вероисповедания.

Заметим, с жёсткой критикой в адрес случившегося ранее также выступил и Жерар Коллон, возглавляющий французское Министерство внутренних дел. Коллон заметил, что в связи со случившемся будет произведена специальная проверка для выявления лиц, ответственных за данный инцидент.
Александр Вест
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