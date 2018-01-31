Эксперты рассказали о лучших подарках на день Святого Валентина

Многие люди считают день Святого Валентина истинно коммерческим праздником. Однако для тех, кто празднует этот романтический день, эксперты подготовили рейтинг самых лучших подарков, которые подойдут на разных этапах любовных отношений.

Светлана Славянская

По словам психологов, если пара встречается всего месяц, то не стоит сразу дарить ювелирные украшения. В этот период подойдут сладости, цветы и мягкие игрушки для девушек. Для пар, которые приняли решение жить вместе, можно презентовать красивую пижаму или комплект нижнего белья. Если же люди знакомы много лет, то можно рискнуть и подарить парфюмерию, гаджеты для мобильного телефона или компьютера.Супружеские пары могут побаловаться себя и своих половинок походом в салон красоты на СПА-процедуры. Также в этот день важно делать символические подарки, которые покажут любовь. Очень ценятся подарки, которые были сделаны от души своими руками.