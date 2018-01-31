Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Эксперты рассказали о лучших подарках на день Святого Валентина

Эксперты рассказали о лучших подарках на день Святого Валентина

Сегодня, 14:39
Многие люди считают день Святого Валентина истинно коммерческим праздником. Однако для тех, кто празднует этот романтический день, эксперты подготовили рейтинг самых лучших подарков, которые подойдут на разных этапах любовных отношений.

Эксперты рассказали о лучших подарках на день Святого Валентина

 

По словам психологов, если пара встречается всего месяц, то не стоит сразу дарить ювелирные украшения. В этот период подойдут сладости, цветы и мягкие игрушки для девушек. Для пар, которые приняли решение жить вместе, можно презентовать красивую пижаму или комплект нижнего белья. Если же люди знакомы много лет, то можно рискнуть и подарить парфюмерию, гаджеты для мобильного телефона или компьютера.

Супружеские пары могут побаловаться себя и своих половинок походом в салон красоты на СПА-процедуры. Также в этот день важно делать символические подарки, которые покажут любовь. Очень ценятся подарки, которые были сделаны от души своими руками.
Светлана Славянская
Новости по теме
Эксперты составили список идеальных подарков для возлюбленных на 14 февраля
Эксперты составили список идеальных подарков для возлюбленных на 14 февраля

В преддверии дня всех влюбленных эксперты составили список идеальных подарков, которые возлюбленные могут подарить своим половинкам уже завтра, 14 февраля.

На День Святого Валентина Дженнифер Энистон останется без подарков
На День Святого Валентина Дженнифер Энистон останется без подарков

Супруг известной голливудской актрисы Дженнифер Энистон Джастин Тер сообщил представителям прессы, что на День Святого Валентина планирует оставить свою

Брэд Питт приготовил сюрприз для Анджелины Джоли на День святого Валентина
Брэд Питт приготовил сюрприз для Анджелины Джоли на День святого Валентина

Бред Питт задумал сюрприз для Анджелины Джоли на День святого Валентина, но делится с прессой, какой именно, не стал. Сказал лишь, что у него несколько

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости