Эксперты рассказали о лучших подарках на день Святого Валентина

По словам психологов, если пара встречается всего месяц, то не стоит сразу дарить ювелирные украшения. В этот период подойдут сладости, цветы и мягкие игрушки для девушек. Для пар, которые приняли решение жить вместе, можно презентовать красивую пижаму или комплект нижнего белья. Если же люди знакомы много лет, то можно рискнуть и подарить парфюмерию, гаджеты для мобильного телефона или компьютера.
Супружеские пары могут побаловаться себя и своих половинок походом в салон красоты на СПА-процедуры. Также в этот день важно делать символические подарки, которые покажут любовь. Очень ценятся подарки, которые были сделаны от души своими руками.