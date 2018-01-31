Жителей Ростовской области призывают опасаться смерти от некачественной рыбы

В связи с зарегистрированными в Ростовской области случаями ботулизма Региональное Управление Россельхознадзора призывает дончан тщательно следить за качеством потребляемой рыбы и товаров из нее. Сообщается, что один из трех зараженных ботулизмом, скончался. Инфицированных обнаружили в Морозовске, Таганроге и Семикаракорске.

Дарья Светозарова

В ведомстве подчеркивают, что гарантией хорошего качества рыбы не может служить даже прекрасный товарный вид и запах. Поэтому крайне опасно приобретать ее у случайных торговцев. Опасными для употребления могут оказаться даже рыбные консервы и пресервы, не говоря уже о рыбе домашнего копчения. Чтобы минимизировать риски заражения, эксперты советуют обходить стороной места несанкционированной торговли и рыбаков, реализующих незаконный улов.Только в этом году удалось выявить 38 килограммов рыбы без необходимых ветеринарных документов. Это является грубым нарушением российского законодательства.