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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | ФАС и перевозчик пересмотрят цены на авиабилеты

ФАС и перевозчик пересмотрят цены на авиабилеты

Сегодня, 13:43
ФАС и российские авиакомпании пересмотрят цены на билеты на воздушный транспорт. Об этом рассказали представители Совфеда.

ФАС и перевозчик пересмотрят цены на авиабилеты

 

ФАС изучила алгоритмы ценообразования на авиационные билеты и выяснила, что увеличение стоимости не во всех случаях опирается на реальный рост спроса. Служба много раз поднимала вопрос о важности введения электронной системы ценообразования на авиабилеты, а перевозчики заявили, что у них данная система уже функционирует и самостоятельно регулирует цену на билеты.

Такой механизм приемлем для ФАС, организация готова с перевозчикам изменить эти алгоритмы и не допустить несанкционированного увеличения цен. ФАС предлагает также российскому правительству ознакомиться с результатами работы службы и позвать для обсуждения проблемы сотрудников авиакомпании.
Никита Готский
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