ФАС и перевозчик пересмотрят цены на авиабилеты

ФАС и российские авиакомпании пересмотрят цены на билеты на воздушный транспорт. Об этом рассказали представители Совфеда.

Никита Готский

ФАС изучила алгоритмы ценообразования на авиационные билеты и выяснила, что увеличение стоимости не во всех случаях опирается на реальный рост спроса. Служба много раз поднимала вопрос о важности введения электронной системы ценообразования на авиабилеты, а перевозчики заявили, что у них данная система уже функционирует и самостоятельно регулирует цену на билеты.Такой механизм приемлем для ФАС, организация готова с перевозчикам изменить эти алгоритмы и не допустить несанкционированного увеличения цен. ФАС предлагает также российскому правительству ознакомиться с результатами работы службы и позвать для обсуждения проблемы сотрудников авиакомпании.