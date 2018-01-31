Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Жители Петербурга и Москвы живут дольше, чем остальные жители России

Жители Петербурга и Москвы живут дольше, чем остальные жители России

Сегодня, 13:34
Российские ученые установили, что у жителей Петербурга и Москвы продолжительность жизни намного дольше, чем у остального населения других регионов.

Жители Петербурга и Москвы живут дольше, чем остальные жители России

 

По переписи населения России специалистами было установлено, что за последние года в городе Москва женщины проживают дольше на 8,3 года, чем женщины других городов, а мужчины – на 5,3 года. В Санкт Петербурге женщины – на 4,3 года, а мужчины – 2,6 года дольше проживают. Эксперты утверждают, что такая большая разница в прожитых годах в Москве и Санкт Петербурге может быть из-за высокотехнологических медицинских клиник, которые своевременно и на высоких технологиях предоставляют свои услуги больным пациентам, чего не скажешь о медицине маленьких населенных пунктов.

Отметим, что это исследование российскими учеными обосновано на демографических данных, которые были сделаны еще до 2014 года.
Пелагея Лебединская
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