Жители Петербурга и Москвы живут дольше, чем остальные жители России

Российские ученые установили, что у жителей Петербурга и Москвы продолжительность жизни намного дольше, чем у остального населения других регионов.

Пелагея Лебединская

По переписи населения России специалистами было установлено, что за последние года в городе Москва женщины проживают дольше на 8,3 года, чем женщины других городов, а мужчины – на 5,3 года. В Санкт Петербурге женщины – на 4,3 года, а мужчины – 2,6 года дольше проживают. Эксперты утверждают, что такая большая разница в прожитых годах в Москве и Санкт Петербурге может быть из-за высокотехнологических медицинских клиник, которые своевременно и на высоких технологиях предоставляют свои услуги больным пациентам, чего не скажешь о медицине маленьких населенных пунктов.Отметим, что это исследование российскими учеными обосновано на демографических данных, которые были сделаны еще до 2014 года.