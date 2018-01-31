Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

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Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Виктории обиделись на рекламу Durex о сифилисе

Виктории обиделись на рекламу Durex о сифилисе

Сегодня, 12:56
Девушки по имени Вика попросили убрать свои инициалы из ролика, где говорится о сифилисе. Об этом сообщается в одно из каналов Telegram.

Виктории обиделись на рекламу Durex о сифилисе

 

Девушки, которые носят имя Вика, просят компанию Durex убрать свое имя из рекламной кампании презервативов. В записи указывается, что из-за этого над ними будут смеяться. Заявление пострадавших приняли к рассмотрению, и теперь Виктории могут чувствовать себя в безопасности. Также необходимо отметить, что в оригинальной версии клипа главную героиню зовут Кейт.

Ранее на территории Китая изъяли более полутора миллиона презервативов-подделок. Среди торговых марок местные полицейские нашли в продукции известной фирмы Durex. В процессе рейда стражи правопорядка арестовали 15 человек, включая также и хозяев нелегальной фабрики.
Никита Готский
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