Виктории обиделись на рекламу Durex о сифилисе

Девушки по имени Вика попросили убрать свои инициалы из ролика, где говорится о сифилисе. Об этом сообщается в одно из каналов Telegram.

Никита Готский

Девушки, которые носят имя Вика, просят компанию Durex убрать свое имя из рекламной кампании презервативов. В записи указывается, что из-за этого над ними будут смеяться. Заявление пострадавших приняли к рассмотрению, и теперь Виктории могут чувствовать себя в безопасности. Также необходимо отметить, что в оригинальной версии клипа главную героиню зовут Кейт.Ранее на территории Китая изъяли более полутора миллиона презервативов-подделок. Среди торговых марок местные полицейские нашли в продукции известной фирмы Durex. В процессе рейда стражи правопорядка арестовали 15 человек, включая также и хозяев нелегальной фабрики.