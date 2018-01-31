"Сталинист и подлец - явления одного порядка": Лена Миро прокомментировала драку Шевченко и Сванидзе

По словам Миры, в эфире студии произошло противостояние не журналистов и аналитиков, а старичка, преследующего либеральные взгляды и довольно «отмороженного пропагандиста». Лена уточнила, что Максим Шевченко полез в драку лишь потому, что понял, что его крики не позволят ему отстоять свою точку зрения, поэтому 51-летний журналист полез с кулаками к 62-летнему старику. Николай Сванидзе, по мнению Миры, отстаивал идею того, что фашизм удалось победить лишь стараниями советского народа, а никак не усилиями Сталина, как утверждал Шевченко.
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