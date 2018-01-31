"Сталинист и подлец - явления одного порядка": Лена Миро прокомментировала драку Шевченко и Сванидзе

Известная блогерша Лена Миро прокомментировала стычку двух журналистов с рукоприкладством, которая произошла прямо в эфире известной радиостанции «Комсомольская правда».

Лена заявила, что пощёчину Шевченко заслужил сам, а позже ещё и полез доказывать свою правду с кулаками на старика, который толком не смог защититься. Блогерша добавила, что после инцидента Шевченко заявил, что не он первым спровоцировал конфликт, однако, видео говорит совсем об обратном.

Александр Вест

По словам Миры, в эфире студии произошло противостояние не журналистов и аналитиков, а старичка, преследующего либеральные взгляды и довольно «отмороженного пропагандиста». Лена уточнила, что Максим Шевченко полез в драку лишь потому, что понял, что его крики не позволят ему отстоять свою точку зрения, поэтому 51-летний журналист полез с кулаками к 62-летнему старику. Николай Сванидзе, по мнению Миры, отстаивал идею того, что фашизм удалось победить лишь стараниями советского народа, а никак не усилиями Сталина, как утверждал Шевченко.