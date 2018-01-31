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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | "Сталинист и подлец - явления одного порядка": Лена Миро прокомментировала драку Шевченко и Сванидзе

"Сталинист и подлец - явления одного порядка": Лена Миро прокомментировала драку Шевченко и Сванидзе

Сегодня, 13:16
Известная блогерша Лена Миро прокомментировала стычку двух журналистов с рукоприкладством, которая произошла прямо в эфире известной радиостанции «Комсомольская правда».

"Сталинист и подлец - явления одного порядка": Лена Миро прокомментировала драку Шевченко и Сванидзе

 

По словам Миры, в эфире студии произошло противостояние не журналистов и аналитиков, а старичка, преследующего либеральные взгляды и довольно «отмороженного пропагандиста». Лена уточнила, что Максим Шевченко полез в драку лишь потому, что понял, что его крики не позволят ему отстоять свою точку зрения, поэтому 51-летний журналист полез с кулаками к 62-летнему старику. Николай Сванидзе, по мнению Миры, отстаивал идею того, что фашизм удалось победить лишь стараниями советского народа, а никак не усилиями Сталина, как утверждал Шевченко.

 
Лена заявила, что пощёчину Шевченко заслужил сам, а позже ещё и полез доказывать свою правду с кулаками на старика, который толком не смог защититься. Блогерша добавила, что после инцидента Шевченко заявил, что не он первым спровоцировал конфликт, однако, видео говорит совсем об обратном.

Александр Вест
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Комментарии (2):

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Как только я услышал в эфире, не знаю как назвать, Шевченко, сразу пришёл к убеждению, что это эрудированный пустослов, пропагандист сам себя и не очень хороший человек. Его поведение в студии только подтверждает жто и даже более. Руки я ему бы не подвал. А его попытка переложить с больной головы на здоровую просто смешна...
Сегодня, 14:37
написал: ник
группа: Гости
В драку полез сванидзе и получил по заслугам... Хотя могли бы и сдержаться. А сванидзе надо бы думать, прежде чем угрожать... Получилось все стандартно: начал угрожать - полез в драку - получил в ответ... Все в беспристрастном "протоколе" камеры...
Сегодня, 14:40
написал: Вадим Белолугов
группа: Гости
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