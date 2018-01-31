Роспотребнадзор: Россиянам, планирующим поездку в США, нужно привиться от гриппа

Рекомендуется сделать инъекцию за три недели до выезда из страны. Так же для туристов, находящихся в США, Роспотребнадзор делает акцент на правила гигиены. При посещении общественных мест необходимо носить медицинскую маску во избежание респираторных заболеваний.
Роспотребнадзор: Россиянам, планирующим поездку в США, нужно привиться от гриппаСегодня, 13:03
Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии гриппа в январе. Согласно данным службы по надзору в сфере благополучия человека, всплеск заболеваний
Стали известны методы профилактики ОРВИ и гриппа. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор предупреждает собирающихся в Китай туристов о птичьем гриппе. В Поднебесной наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация с вирусом