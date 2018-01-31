Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

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Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Роспотребнадзор: Россиянам, планирующим поездку в США, нужно привиться от гриппа

Роспотребнадзор: Россиянам, планирующим поездку в США, нужно привиться от гриппа

Сегодня, 13:03
В связи с высоким показателем эпидемии гриппа в США, служба по благополучия человека (Роспотребнадзор)рекомендует привиться гражданам, не сделавшим прививку от гриппа в период осенней прививочной кампании 2017 года. Особенно это касается лиц, желающих посетить США.

Роспотребнадзор: Россиянам, планирующим поездку в США, нужно привиться от гриппа

 

Рекомендуется сделать инъекцию за три недели до выезда из страны. Так же для туристов, находящихся в США, Роспотребнадзор делает акцент на правила гигиены. При посещении общественных мест необходимо носить медицинскую маску во избежание респираторных заболеваний.
Петр Иванов
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