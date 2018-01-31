Роспотребнадзор: Россиянам, планирующим поездку в США, нужно привиться от гриппа

В связи с высоким показателем эпидемии гриппа в США, служба по благополучия человека (Роспотребнадзор)рекомендует привиться гражданам, не сделавшим прививку от гриппа в период осенней прививочной кампании 2017 года. Особенно это касается лиц, желающих посетить США.

Петр Иванов

Рекомендуется сделать инъекцию за три недели до выезда из страны. Так же для туристов, находящихся в США, Роспотребнадзор делает акцент на правила гигиены. При посещении общественных мест необходимо носить медицинскую маску во избежание респираторных заболеваний.