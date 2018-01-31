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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Житель Норильска продает, приносящую счастье банкноту

Житель Норильска продает, приносящую счастье банкноту

Сегодня, 12:42
В Норильске появилась денежная банкнота, которая приносит счастье невезучим людям. Все дело в ее серийном номере.

Житель Норильска продает, приносящую счастье банкноту

 

Купюры этого номинала в 10 рублей не выпускают с 2009 года. Многие не тратят их, а сохраняют на память. Так поступил один из жителей Норильска. Парень хранит в своем кармане такую «десятку» и с того времени с ним творятся чудеса: все задуманное у него сбывается, все, что захочет сбывается.

Молодой человек продолжительное время не мог продать горный велосипед. Он подал объявление, продолжительное время его никто не хотел покупать. Как только банкнота появилась у его обладателя, транспорт быстро был продан, более того, парень даже реализовал его за немного большую сумму.

Владеет «счастливой» купюрой житель Норильска уже в течение восьми месяцев. Ранее он собирался продать ее за сумму в 5,5 тысяч рублей, но позже передумал. Парень разместил объявление в Сети, и его история стала известной журналистам.
Никита Готский
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