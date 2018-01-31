Житель Норильска продает, приносящую счастье банкноту

В Норильске появилась денежная банкнота, которая приносит счастье невезучим людям. Все дело в ее серийном номере.

Никита Готский

Купюры этого номинала в 10 рублей не выпускают с 2009 года. Многие не тратят их, а сохраняют на память. Так поступил один из жителей Норильска. Парень хранит в своем кармане такую «десятку» и с того времени с ним творятся чудеса: все задуманное у него сбывается, все, что захочет сбывается.Молодой человек продолжительное время не мог продать горный велосипед. Он подал объявление, продолжительное время его никто не хотел покупать. Как только банкнота появилась у его обладателя, транспорт быстро был продан, более того, парень даже реализовал его за немного большую сумму.Владеет «счастливой» купюрой житель Норильска уже в течение восьми месяцев. Ранее он собирался продать ее за сумму в 5,5 тысяч рублей, но позже передумал. Парень разместил объявление в Сети, и его история стала известной журналистам.