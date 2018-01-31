В Саратове и Самаре предлагают вакансии с зарплатой в миллион рублей

В Саратовской и Самарской областях предлагают зарплату в миллион рублей. Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в регионах России.

Никита Готский

Наиболее прибыльной вакансией является пост коммерческого руководителя от бренда модной одежды. Потенциальному кандидату обещают доход от 150 000 до миллиона рублей, но трудиться нужно будет на территории Уфы.Вторую позицию в списке занимается должность директора по продаже кухонной мебели. Доход в 250 тысяч рублей обещают только со второго года работы, в первое время руководитель станет получать на руки не более 100 000 рублей в месяц.Топ-3 замыкает пост сетевого инженера в зарубежной корпорации. Кандидат обязан владеть английским языком и опытом управления сетью предприятия или центра обработки информации. Ему разрешается работать удаленно, а зарплата директора составит 140 тысяч рублей и больше.В Томской области вырастут доходы представителей профобразования. В среднем зарплата педагогов поднимется почти на 12%. Увеличится фонд оплаты труда воспитателям, методистам, лаборантам, поварам, водителям, психологам, библиотекарям и другим.