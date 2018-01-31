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От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Ростовский инвалид вызвал прокурорскую проверку в двух крупных супермаркетах.

Ростовский инвалид вызвал прокурорскую проверку в двух крупных супермаркетах.

Сегодня, 12:38
Ростовский мужчина на инвалидной коляске обратился в прокуратуру Ростова-на-Дону.

Ростовский инвалид вызвал прокурорскую проверку в двух крупных супермаркетах.

 

В связи с этим прокуратурой были проведены проверки в двух супермаркетах в центре Ростова-на-Дону. Причиной обращения мужчины послужила непригодность пандусов для инвалидных колясок.

Супермаркет "Окей" является непригодным для людей с ограниченными возможностями и внутри. Причиной для жалобы послужило отсутствие специальных тележек. Причина несоответствия пандуса в "Золотом Вавилоне" - слишком крутой угол наклона. Поверхность площадки скользкая, неустойчивая. Подъем инвалидных и детских колясок, находящийся у супермаркета "Окей", не оборудован поручнями. В настоящее время по всем фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административном правонарушении.
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