Ростовский инвалид вызвал прокурорскую проверку в двух крупных супермаркетах.

Ростовский мужчина на инвалидной коляске обратился в прокуратуру Ростова-на-Дону.

В связи с этим прокуратурой были проведены проверки в двух супермаркетах в центре Ростова-на-Дону. Причиной обращения мужчины послужила непригодность пандусов для инвалидных колясок.Супермаркет "Окей" является непригодным для людей с ограниченными возможностями и внутри. Причиной для жалобы послужило отсутствие специальных тележек. Причина несоответствия пандуса в "Золотом Вавилоне" - слишком крутой угол наклона. Поверхность площадки скользкая, неустойчивая. Подъем инвалидных и детских колясок, находящийся у супермаркета "Окей", не оборудован поручнями. В настоящее время по всем фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административном правонарушении.