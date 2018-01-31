В школах Челябинска объявлен карантин

Заболеваемость простудными заболеваниями в Челябинске достигла эпидемического порога.

На Юге Урала количество обратившихся за помощью составило более 23 000 человек, то есть это почти 1% населения. Заболевают люди в основном в 29 населенных пунктах. Всего отмечено 10000 обращений по ОРВИ в самом Челябинске, то есть 8% населения, что больше отметки прошлой недели около 5% и меньше уровня эпидемического порога на 7%.В Роспотребнадзоре в Челябинске открылась телефонная линия по консультации по вопросам заболеваний населения, в частности ОРВИ. Найти её не сложно на сайте ведомства.По причине высокой заболеваемости учащихся школ, приостановлена учеба в 4 школах, 7 классах.