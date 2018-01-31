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От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В школах Челябинска объявлен карантин

В школах Челябинска объявлен карантин

Сегодня, 12:07
Заболеваемость простудными заболеваниями в Челябинске достигла эпидемического порога.

В школах Челябинска объявлен карантин

 

На Юге Урала количество обратившихся за помощью составило более 23 000 человек, то есть это почти 1% населения. Заболевают люди в основном в 29 населенных пунктах. Всего отмечено 10000 обращений по ОРВИ в самом Челябинске, то есть 8% населения, что больше отметки прошлой недели около 5% и меньше уровня эпидемического порога на 7%.

В Роспотребнадзоре в Челябинске открылась телефонная линия по консультации по вопросам заболеваний населения, в частности ОРВИ. Найти её не сложно на сайте ведомства.

По причине высокой заболеваемости учащихся школ, приостановлена учеба в 4 школах, 7 классах.
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