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| | Город Славутич отключили от газоснабжения из-за долгов

Город Славутич отключили от газоснабжения из-за долгов

Вчера, 21:50
Украинский город Славутич отключили от газоснабжения. Население задолжало за важный ресурс.

Город Славутич отключили от газоснабжения из-за долгов

 

В Славутиче, в основном, проживают, ликвидаторы и работники Чернобыльской АЭС. Сегодня город отключили от газоснабжения. Как сообщается, на 30 января компания «Нафтогаз» не выделила населению населенного пункта нужные объемы природного газа по причине задолженности. Отключение объясняется тем, что «Киевблгаз» распределяет ресурс людям, а также производителям тепловой энергии, когда они имеют подтвержденные объемы «голубого» топлива на расчетный период соответственно с контрактом поставки. В Славутиче нет таких емкостей на первый месяц нынешнего года, в связи с «Киевоблгаз» не стал переправлять туда топливо.

Осенью минувшего года Славутич, сооруженный сразу после аварии на ЧАЭС, уже имел все шансы лишиться отопления для населения. «Киевоблгаз» отрезал город от поставок газа за долги, но тогда проблему частично решили.
Никита Готский
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