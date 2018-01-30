Женщины любят уже «оцененных» мужчин

По последним исследованиям прекрасные дамы предпочитают несвободных мужчин. Эксперимент, проведенный исследователями на Туманного Альбиона - исследователями университетов Дарема, Сент-Эндрюса и Эксетера - заявили, что женщины в своих суждениях сильно подвержены влиянию подруг и матерей.

Экспериментаторы изучили 49 женщин. Им показали фотографии мужчин. Оценивание проходило в несколько этапов. Сначала дама оценивала самостоятельно. Затем ей сообщали мнение других участниц эксперимента, и подопытная меняла свою оценку, в зависимости от мнения соперниц. Высший бал получал тот снимок, который пришелся по вкусу другой участнице исследования. Экспериментаторы пришли к выводу, что представительницы слабого пола в оценивании доверяют мнению соперниц больше, чем своему собственному.Предыдущие заявления ученых из Оклахомы были аналогичны: предпочтения женщин в 90% случаев – это несвободные, уже «оценённые» другими женщинами, мужчины. Психологи из Америки и Австралии опубликовали исследование о том, что женщинам нелегко устоять при виде мужественного, воинственного и физически развитого представителя сильной половины.