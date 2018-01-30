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| | Сразу три кота прославились в Сети

Сразу три кота прославились в Сети

Вчера, 19:44
Коты чаще других животных становятся героями Сети. Их обожают практически все. Хозяева забавных зверей активно делятся снимками, а их питомцы почти мгновенно находят славу в интернете. На этот раз соцсети «взорвали» сразу три пушистых животных: любитель обогревателей, «орк» из World of WarCraft и кот с нервным срывом.

Сразу три кота прославились в Сети

 

Первый кот прославился в Сети благодаря своей необычной любви к обогревателю. Пушистый по имени Басао проживает в Японии. Восемь лет назад его хозяин нашел кота на улице и забрал к себе. Сейчас погодные условия в Японии неблагоприятные. Мужчина рассказал, что впервые за полвека температура в городе не поднималась выше минус трех, из-за чего его кот буквально не отходит от обогревателя. Хозяин предполагает, что его любимец, возможно, считает, что если не гипнотизировать обогреватель, то он перестанет излучать тепло. Мужчина нашел забавной такую любовь к источнику тепла и даже завел для своего питомца аккаунт в Instagram.

Сразу три кота прославились в Сети

 

Второму коту удалось прославиться в Сети из-за своего необычного внешнего вида. Скорее всего, пушистый имеет неправильный прикус, но именно это сделало его особенным. Пользователи решили, что он очень напоминает орка из игры World of Warcraft. Следует отметить, что питомец выглядит достаточно необычно: он имеет темно черный окрас, желтые глаза и выпирающие клыки. Автор публикации подписал фото соответствующе – «За Орду!».

 

Третьему коту меньше повезло с поводом для обсуждения. Он стал героем Сети из-за нервного срыва, до которого пушистого питомца довел хаски. Кот устроился в уютном уголке для того, чтобы отдохнуть, но «приятель» решил разбудить его, чтобы поиграть. В итоге коту так и не удалось выспаться. Уточняется, что это не первая «жертва» хаски, ранее он подобным образом пытался разбудить свинку.
Виктория Озерова
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