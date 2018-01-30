Минтранс вынес предложение не выгонять с транспорта безбилетников

В России приняли указ, что в зимнее время с общественного транспорта не будут выгонять пассажиров, которые не оплатили билет на проезд.

Пелагея Лебединская

По вынесенному законопроекту о не лишении безбилетников проезда в транспорте, контролеров, какие ослушаются и все же выгонят пассажира на улицу, будут нести наказание в виде штрафа или уголовной ответственности. Минтранс посчитал, что выгнав пассажира на улицу в зимнюю стужу, человек рискует своим здоровьем заболеть и умереть. Ранее такой закон действовал только в районах Сибири, и распространялся на детей. Теперь же Минтранс его пересмотрел и утвердил законом, что он будет распространяться по всей территории России и действовать на всех пассажиров, которые не в состоянии оплатить билет.Отметим, что в большинстве безбилетников на общественный транспорт являются дети. По опросу россиян, было установлено, что большинство проголосовали за наложение штрафов на кондукторов которые на мороз высаживают детей без проездного билета.