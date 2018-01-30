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| | Ролик с моющейся крысой взорвал Интернет

Ролик с моющейся крысой взорвал Интернет

Вчера, 17:49
В Сети появился ролик с моющейся в ванной с мылом крысой. Биологи попытались прокомментировать это.

Ролик с моющейся крысой взорвал Интернет

 

Зверек, принимающий душ с мылом, привел в удивление пользователей Интернета. На всевозможных сайтах запись с чистоплотным животным набирает миллионы просмотров. На кадрах можно увидеть крысу, которая находится в раковине на задних лапках, тело грызуна все в мыле, а передними лапками зверек растирает по себе чистящее вещество, как это делает человек.

 
Ролик снял житель Южной Америки. Как позже он поведал работникам прессы, он впервые в своей жизни видит подобное. По словам мужчина, крыса принимала душ около 30 секунд, после чего сбежала. Ученые считают, ролик является постановочным, а мытье животного стремление избавиться от пены, а чистят они себя с помощью зубов и языка.

Никита Готский
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