Ролик с моющейся крысой взорвал Интернет

Зверек, принимающий душ с мылом, привел в удивление пользователей Интернета. На всевозможных сайтах запись с чистоплотным животным набирает миллионы просмотров. На кадрах можно увидеть крысу, которая находится в раковине на задних лапках, тело грызуна все в мыле, а передними лапками зверек растирает по себе чистящее вещество, как это делает человек.
Ролик с моющейся крысой взорвал ИнтернетВчера, 17:49
На просторах Интернета появился ролик распаковки смартфона iPhone X и снимки упаковки, которая, возможно, произведет на клиентов хорошее впечатление. Ныне
Внимание пользователей интернета приковало умилительное зрелище. В одном из Национальных зоопарков Вашингтона один из питомцев попал в объективы камер
В сети появился ролик, рекламирующий российскую армию, за прошедшие два дня он набрал пол миллиона просмотров.