Ролик с моющейся крысой взорвал Интернет

В Сети появился ролик с моющейся в ванной с мылом крысой. Биологи попытались прокомментировать это.

Ролик снял житель Южной Америки. Как позже он поведал работникам прессы, он впервые в своей жизни видит подобное. По словам мужчина, крыса принимала душ около 30 секунд, после чего сбежала. Ученые считают, ролик является постановочным, а мытье животного стремление избавиться от пены, а чистят они себя с помощью зубов и языка.

Никита Готский

Зверек, принимающий душ с мылом, привел в удивление пользователей Интернета. На всевозможных сайтах запись с чистоплотным животным набирает миллионы просмотров. На кадрах можно увидеть крысу, которая находится в раковине на задних лапках, тело грызуна все в мыле, а передними лапками зверек растирает по себе чистящее вещество, как это делает человек.