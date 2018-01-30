Украина протестировала первую крылатую ракету

Украинские военные провели тестирование крылатой ракеты. Об этом рассказал политик Александр Турчинов.

Никита Готский

Украинский завод «Луч» вместе с другими предприятиями ОПК с успехом протестировал крылатую ракету наземного базирования. Данная боеголовка является исключительно проектов Украины. Турчинов отметил, что ее испытания являются важным для страны событием, потому как после прежнего разоружения воинских частей по Будапештским меморандумом у армии государства нет ни единой крылатой ракеты.Крылатая ракета может наносить удары по морским и наземным целям, другие же ее технические параметры не разглашаются. Как отметили представители Совета национальной безопасности Украины, дальность полета ракеты не противоречит ранее подписанными Украиной международным договорам.