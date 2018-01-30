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| | Жириновский предложил выселить стритрейсеров из Москвы

Жириновский предложил выселить стритрейсеров из Москвы

Вчера, 17:41
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что стритрейсеры являются одной из главных причин опасности на дорогах. Единственный способ избавиться от «хамов», считает политик, выселить их за несколько сотен километров от столицы РФ и запретить приезжать в Москву.

Жириновский предложил выселить стритрейсеров из Москвы

 

Владимир Жириновский вынес предложение об изгнании стритрейсеров из Москвы. Политик считает, что участники уличных гонок то и дело «хамят» на дорогах. По словам лидера партии ЛДПР, стритрейсеры, в основном, отпрыски богатых людей, поэтому отобрать у них права или автомобиль – не выход, они всегда смогут приобрести новые. Именно поэтому единственный способ их усмирить – выгнать за 300 километров от Москвы и запретить посещать столицу.

Законопроект об ужесточении наказания для организаторов уличных гонок готовит рабочая группа Госдумы. Устроителям незаконных соревнований придется заплатить штраф до одного миллиона рублей и лишиться свободы на срок до двух лет.
Виктория Озерова
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