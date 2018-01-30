Жириновский предложил выселить стритрейсеров из Москвы

Владимир Жириновский вынес предложение об изгнании стритрейсеров из Москвы. Политик считает, что участники уличных гонок то и дело «хамят» на дорогах. По словам лидера партии ЛДПР, стритрейсеры, в основном, отпрыски богатых людей, поэтому отобрать у них права или автомобиль – не выход, они всегда смогут приобрести новые. Именно поэтому единственный способ их усмирить – выгнать за 300 километров от Москвы и запретить посещать столицу.
Законопроект об ужесточении наказания для организаторов уличных гонок готовит рабочая группа Госдумы. Устроителям незаконных соревнований придется заплатить штраф до одного миллиона рублей и лишиться свободы на срок до двух лет.