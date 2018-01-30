Петербургские руферы устроили концерт на крыше Главпочтамта

Руферы Санкт-Петербурга решили порадовать жителей города и поздравить их с прошедшими праздниками. Для этого они выбрали соответствующее место – крышу Главпочтамта. Видеопоздравление появилось на YouTube.

Виктория Озерова

Петербургские руферы решили последовать импровизированному выступлению The Beatles. Легендарная группа в конце 60-х спела на крыше звукозаписывающей студии в столице Великобритании. «Покорители крыш» Северной столицы РФ решили пробраться на верх коридора, соединяющего здание Главпочтамта и Музей истории религии. Там молодые люди достали мегафон и спели для жителей Петербурга несколько песен, среди которых была и композиция «Снежинка» из «Чародеев». Охрана при этом никак не мешала руферам, а присоединилась к зрителям необычного шоу.Таким способом руферы поздравили жителей города с прошедшими праздниками.