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| | В Керчи из-за аварийного состояния закрыли крепость Ени-Кале

В Керчи из-за аварийного состояния закрыли крепость Ени-Кале

Сегодня, 02:30
Представители крымской администрации рассказали о том, что крепость Ени-Кале в Керчи была закрыта для посещений туристов по причине угрозы обрушения. Информацией об этом поделились сотрудники историко-культурного музея-заповедника Крыма.
 

В Керчи из-за аварийного состояния закрыли крепость Ени-Кале

 

«Запрет, связанный с посещением крепости Ени-Кале вводится во избежание несчастных случаев во время индивидуального или же группового посещения», - отмечается на официальном сайте музея-заповедника.
 
Решение, помимо всего прочего, вызвано повреждениями, имеющимися в арке, расположенной над входными воротами в крепость с южной стороны. 22 января там появились трещины, а уже через несколько часов обрамление частично обрушилось. На данный момент специалисты занимаются обследованием крепости, дабы установить причины произошедшего обрушения. К работам планируется привлечь сотрудников заповедника Государственного комитета по охране памятников Крыма.
 
Глава музея-заповедника Татьяна Умрихина заявила также о том, что главной причиной обрушения стали процессы техногенного характера, вроде движения автомобилей и поездов. Помимо этого, немалая сейсмическая активность значится в числе причин.
 
Ени-Кале представляет собой один из последних образцов османского зодчества. Реставрирован он был приблизительно 40 лет тому назад. По словам государственного комитета по вопросам охраны культурного наследия, потребуется проведение противоаварийных работ.

Николай Офицеров
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