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| | В Париже начал работу первый бордель с секс-куклами вместо женщин

В Париже начал работу первый бордель с секс-куклами вместо женщин

Сегодня, 15:41
В Париже открылся первый бордель, где клиентов мужского пола будут обслуживать исключительно секс-куклы, а не живые девушки. Об этом передает информационный портал VistaNews.

В Париже начал работу первый бордель с секс-куклами вместо женщин

 

Сообщается, что в Париже начал свою работу первый публичный дом, где клиентов обслуживать будут специальные силиконовые куклы, которые предназначены для реализации сексуальных фантазий. На данный момент, бордель пока предоставляет на выбор четырех «моделей»: блондинку, две брюнетки и рыжеволосую «девушку».

У каждой куклы есть свое имя, а все девушки одеты исключительно в сексуальное нижнее белье. Стоит отметить, что подобные публичные дома с куклами обретают всё больше популярности в продвинутых европейских странах.
Светлана Славянская
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