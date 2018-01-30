В Париже начал работу первый бордель с секс-куклами вместо женщин

В Париже открылся первый бордель, где клиентов мужского пола будут обслуживать исключительно секс-куклы, а не живые девушки. Об этом передает информационный портал VistaNews.

Светлана Славянская

Сообщается, что в Париже начал свою работу первый публичный дом, где клиентов обслуживать будут специальные силиконовые куклы, которые предназначены для реализации сексуальных фантазий. На данный момент, бордель пока предоставляет на выбор четырех «моделей»: блондинку, две брюнетки и рыжеволосую «девушку».У каждой куклы есть свое имя, а все девушки одеты исключительно в сексуальное нижнее белье. Стоит отметить, что подобные публичные дома с куклами обретают всё больше популярности в продвинутых европейских странах.