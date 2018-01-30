Владимир Путин выразил благодарность Машкову за фильм «Движение вверх»

Кандидат в президенты, глава государства Владимир Путин, выразил свою благодарность Владимиру Машкову за высококлассно сыгранную главную роль в «Движение вверх». Президент России, который идет на новый срок как самовыдвиженец, в очередной раз проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе Москвы. На встрече присутствовал Владимир Машков, который представил результаты работы группы "Культура и искусство".

Петр Иванов

Владимир Путин признался, что данный фильм с участием Машкова, уже посмотрел, на флешке. После чего актер так же пожелал Владимиру Владимировичу «Движение вверх».Фильм "Движение вверх" в первый месяц проката занял первое место по самым кассовым фильмом за всю историю российского кино, и оказался в пятерке лидеров в рейтинге кинокартин отечественного проката. Фильм повествует о культовой победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 года в Мюнхене. Роли в фильме исполнили Владимир Машков, Марат Башаров, Андрей Смоляков и другие.