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| | Владимир Путин выразил благодарность Машкову за фильм «Движение вверх»

Владимир Путин выразил благодарность Машкову за фильм «Движение вверх»

Сегодня, 15:32
Кандидат в президенты, глава государства Владимир Путин, выразил свою благодарность Владимиру Машкову за высококлассно сыгранную главную роль в «Движение вверх». Президент России, который идет на новый срок как самовыдвиженец, в очередной раз проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе Москвы. На встрече присутствовал Владимир Машков, который представил результаты работы группы "Культура и искусство".

Владимир Путин выразил благодарность Машкову за фильм «Движение вверх»

 

Владимир Путин признался, что данный фильм с участием Машкова, уже посмотрел, на флешке. После чего актер так же пожелал Владимиру Владимировичу «Движение вверх».

Фильм "Движение вверх" в первый месяц проката занял первое место по самым кассовым фильмом за всю историю российского кино, и оказался в пятерке лидеров в рейтинге кинокартин отечественного проката. Фильм повествует о культовой победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 года в Мюнхене. Роли в фильме исполнили Владимир Машков, Марат Башаров, Андрей Смоляков и другие.
Петр Иванов
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