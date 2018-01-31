Участники реновации смогут за дополнительную плату увеличить жилплощадь

Заместитель главы Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин осведомил о новых возможностях в рамках проекта по реновации. Теперь все желающие смогут расширить жилплощадь, выбрав жилище с большим количеством квадратных метров или комнат. Контролировать процесс будет соответствующий фонд столицы, куда и нужно будет отправить свой запрос. Для расширения жилплощади можно будет воспользоваться маткапиталом. Заммэра сообщил, что Сергей Собянин уже утвердил данное постановление. Также замглавы столицы проинформировал о том, что дополнительные квартиры в рамках проекта реновации будут реализоваться путем электронных аукционов для переселенцев.
Ранее Марат Хуснуллин оповестил о скидке в 10% на покупку лишних квартир.