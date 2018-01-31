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| | Участники реновации смогут за дополнительную плату увеличить жилплощадь

Участники реновации смогут за дополнительную плату увеличить жилплощадь

Сегодня, 00:30
Власти столицы РФ разрешили участникам программы реновации расширить жилплощадь за дополнительную плату. Об этом известил заместитель главы города Марат Хуснуллин.

Участники реновации смогут за дополнительную плату увеличить жилплощадь

 

Заместитель главы Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин осведомил о новых возможностях в рамках проекта по реновации. Теперь все желающие смогут расширить жилплощадь, выбрав жилище с большим количеством квадратных метров или комнат. Контролировать процесс будет соответствующий фонд столицы, куда и нужно будет отправить свой запрос. Для расширения жилплощади можно будет воспользоваться маткапиталом. Заммэра сообщил, что Сергей Собянин уже утвердил данное постановление. Также замглавы столицы проинформировал о том, что дополнительные квартиры в рамках проекта реновации будут реализоваться путем электронных аукционов для переселенцев.

Ранее Марат Хуснуллин оповестил о скидке в 10% на покупку лишних квартир.
Виктория Озерова
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