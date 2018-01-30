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| | В Подмосковье увидели НЛО

В Подмосковье увидели НЛО

Сегодня, 14:54
В Сети появился ролик с парящем в небе НЛО. Кадры удалось заснять возле дороги в Ивантеевке на территории Подмосковья.

В Подмосковье увидели НЛО

 

Очевидцы происходящего сообщают, что НЛО сильно выделял на фоне облаков. Во время полета он не издавал никакого шума, а также не светился. Как рассказали местные жители, странный объект он увидели в небе, находясь на одной из улиц населенного пункта.

 
Немного ранее подобный летающий объект заметили над Богородским, находящимся возле Ивантеевки. Уфологи охарактеризовали его как инопланетный корабль, но ряд пользователей всемирной «паутинки» считают, что люди увидели обычный беспилотник.

Никита Готский
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