В Подмосковье увидели НЛО

Очевидцы происходящего сообщают, что НЛО сильно выделял на фоне облаков. Во время полета он не издавал никакого шума, а также не светился. Как рассказали местные жители, странный объект он увидели в небе, находясь на одной из улиц населенного пункта.
В Подмосковье увидели НЛОСегодня, 14:54
В небе над Хилсборо свидетели заметили ряд НЛО, после чего рассказали об этом сотрудникам MUFON. Местные жители заметили странные объекты вчера, 19 ноября.
Жители Севастополя заметили в небе над городом странный летающий аппарат. Многие посчитали, что увидели НЛО.
Жители Королева в Подмосковье увидели в небе «пляшущий» НЛО. Таинственный объект представлял собой точки, которые не двигались, а топтались на месте, напоминая