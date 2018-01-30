В Подмосковье увидели НЛО

В Сети появился ролик с парящем в небе НЛО. Кадры удалось заснять возле дороги в Ивантеевке на территории Подмосковья.

Немного ранее подобный летающий объект заметили над Богородским, находящимся возле Ивантеевки. Уфологи охарактеризовали его как инопланетный корабль, но ряд пользователей всемирной «паутинки» считают, что люди увидели обычный беспилотник.

Никита Готский

Очевидцы происходящего сообщают, что НЛО сильно выделял на фоне облаков. Во время полета он не издавал никакого шума, а также не светился. Как рассказали местные жители, странный объект он увидели в небе, находясь на одной из улиц населенного пункта.