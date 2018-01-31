Специалисты: Половина россиян не планирует дожить до пенсионного возраста

Опросы россиян подтвердили, что половина граждан не надеется дожить до старости. Пенсия, помощь детей и личные сбережения отошли на второй план.

Жорик Журавлёв

В советские годы люди целиком и полностью полагались на государство и его бюджетные гарантии. В 90-х многие стали зарабатывать различными "серыми" способами, понимая что надежнее обеспечить себе будущее, да и настоящее, своими силами, но при этом лишая себя последующей поддержки государством. При этом во все времена люди преклонного возраста возлагали надежды на выращенное ими молодое поколение. Почти за два десятка лет нового века очень многое поменялось и продолжает меняться с неимоверной скоростью. И вот мы уже видим, что 80% россиян надеются только на себя, 10%-на авось(будь как будет), 5% на пенсионный фонд и 5% на собственных отпрысков.Статистика надежды на своих детей стремительно падает с каждым годом, и чем ниже возраст опрашиваемых, тем ниже этот процент. При нынешнем демографическом кризисе,молодежи и заботится будет не о ком. Таким образом мы видим, что процент надеющихся на себя растёт, на государство и подрастающее поколение-падает.С пенсиями дело обстоит ещё сложнее. Государство поднимает пенсионный возраст до 65 лет, увеличивает рабочий стаж до 20 лет, при этом размер средней пенсии 13 тысяч рублей. Довольно мизерно для тех, кто преодолеет этот рубеж, напомним, что средняя продолжительность жизни в России 72 года. Некоторые люди будут умирать прямо на рабочих местах. Кстати пенсионный возраст и стаж будут поднимать постепенно, чтобы все успели привыкнуть к таким нововведениям.Таким образом, если разбить количество граждан на две категории: "надеюсь на пенсию, себя, детей и т.д." и "не надеюсь дожить до старости", то получается картина в соотношении 50 на 50. Современные люди, учитывая нынешнюю экологию, медицину, нарко- и алко- зависимость населения, просто не верят что смогут дожить до старости. У каждого отдельно взятого человека субъективные причины для таких прогнозов, и не факт конечно же, что они сбудутся. Однако фактом остается то, что сами люди и государство видят в этом "решение" пенсионной проблемы.