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| | Главред RT рассказала о предложениях Путину на встрече с доверенными лицами

Главред RT рассказала о предложениях Путину на встрече с доверенными лицами

Сегодня, 14:32
Маргарита Симоньян поделилась идеями, которые она освятила в преддверии встречи призидента Владимира Путина с доверенными лицами.

Главред RT рассказала о предложениях Путину на встрече с доверенными лицами

 

Маргарита рассказала что доверенные лица планируют рассказать президенту страны о переменах, которые по их мнению были бы уместны. Сама Маргарита выделила три на ее взгляд, важных пункта. Симоньян считает, что необходимо проводить комплексную и не зависимую оценку законов, с целью соответствия их здравому смыслу. Журналистка напомнила историю про фермера и теленка, которая очень удивила Владимира Владимировича. Также, по ее мнению, нельзя сажать людей в СИЗО, являющихся фигурантами уголовных дел по ненасильственным преступлениям.

Также, Маргарита Симоньян выразили мнение по поводу предоставления гражданства беженцам из Донбасса. Считая что таким образом можно исправить демографический кризис в государстве.
Петр Иванов
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