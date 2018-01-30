Омские щуки-драконы напугали британцев

Жителей Великобритании удивил «таинственный» и «ужасающий» улов рыбака из Омска. Местные СМИ обратили внимание на фото рогатых щук, появившихся в Сети.

Виктория Озерова

25-летний житель Омска недавно поймал странных щук с рогами. Головы рыб мужчина засушил и оставил храниться в своем гараже. Рыбак также сделал несколько снимков необычных рыб, которые сразу же появились в Сети и привлекли внимание общественности. Более всех остальных уловом омского рыбака заинтересовались британские СМИ. Они назвали рыб « ужасающими мутантами». Местные жители предполагают, что рога выросли у щук из-за загрязнения вод комбинатом или ракетоносителями. Британские агентства также обратились к работе члена Клуба рыболовов Скроссману. В исследовании доктора говорится о шести случаях обнаружения подобных рогатых щук.Впервые СМИ обратили внимание на необычный улов омича пять дней назад. Отмечается, что рыбак назвал рыб «щуками-драконами».