Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Омские щуки-драконы напугали британцев

Омские щуки-драконы напугали британцев

Сегодня, 14:12
Жителей Великобритании удивил «таинственный» и «ужасающий» улов рыбака из Омска. Местные СМИ обратили внимание на фото рогатых щук, появившихся в Сети.

Омские щуки-драконы напугали британцев

 

25-летний житель Омска недавно поймал странных щук с рогами. Головы рыб мужчина засушил и оставил храниться в своем гараже. Рыбак также сделал несколько снимков необычных рыб, которые сразу же появились в Сети и привлекли внимание общественности. Более всех остальных уловом омского рыбака заинтересовались британские СМИ. Они назвали рыб « ужасающими мутантами». Местные жители предполагают, что рога выросли у щук из-за загрязнения вод комбинатом или ракетоносителями. Британские агентства также обратились к работе члена Клуба рыболовов Скроссману. В исследовании доктора говорится о шести случаях обнаружения подобных рогатых щук.

Впервые СМИ обратили внимание на необычный улов омича пять дней назад. Отмечается, что рыбак назвал рыб «щуками-драконами».
Виктория Озерова
Новости по теме
Видео наглого крокодила, который украл улов рыбака, взорвало Сеть
Видео наглого крокодила, который украл улов рыбака, взорвало Сеть

В Сети появилось необычное видео, которое показывает, как на территории Австралии гигантский крокодил буквально из-под удочки украл улов у местного рыбака.

Ростовчанин выловил из Волги огромную щуку
Ростовчанин выловил из Волги огромную щуку

Ростовчанин выловил из Волги огромную щуку. Весил речной хищник около десяти килограммов. Счастливый рыбак, еле вытащил свой улов из воды.

В Татарстане рыбак поймал неизвестную рыбу-мутанта
В Татарстане рыбак поймал неизвестную рыбу-мутанта

В Татарстане рыбак-любитель смог поймать рыбу, которую до сегодняшнего дня никто не видел. Мужчина рассказал, что она похожа на персонажей из фильма «Чужой».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости