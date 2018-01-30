Составлен список самых преступных регионов России

Российские специалисты провели аналитическое исследование зафиксированных случаев преступности в различных регионах РФ. Полученные данные позволили экспертам составить список самых преступных регионов России.

Александр Вест

Согласно проведённым исследованиям, в России в большинстве регионов число зафиксированных преступлений снижается за исключением трёх регионов. Где преступная активность с течением времени лишь возрастает. Возглавила список самых преступных российских регионов Саратовская область, отличившаяся наибольшим количеством зафиксированных преступных актов. Далее в списке расположилась Ивановская область, лишь немного отстающая по числу задокументированных проступков преступного характера.На третьем месте в данном списке находится Карачаево-Черкесия. Заметим, эксперты также назвали и самые спокойные регионы, которые возглавил Центральный округ. Также в данный список попали и Дальний Восток вместе с Северным Кавказом, где количество правонарушений, зафиксированных в прошлом году, является весьма низким.