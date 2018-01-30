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| | В Москве вышел новый онлайн-путеводитель для пользователей соцкарт

В Москве вышел новый онлайн-путеводитель для пользователей соцкарт

Сегодня, 12:48
В онлайн-путеводители сделали скидки на многие магазины, аптеки и кафе города Москва, которыми смогут воспользоваться все пользователи социальных карт москвича.

В Москве вышел новый онлайн-путеводитель для пользователей соцкарт

 

Социальная карта москвича выдается пенсионерам, молодым мамам, людям с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, теперь смогут с помощи онлайн-путеводителя воспользоваться льготными услугами и товаром со скидками. Скидки будут предоставлены в размере от 1 до 10 процентов. Адреса данных магазинов, кафе и аптек, в которых будет действовать онлайн-путеводитель, указаны на сайте социальной карты москвича.

Отметим, что социальная карта москвича - это пластиковая карта, с помощи которой проводятся такие финансовые операции, как перевод пенсий, стипендий и алиментов и еще многих других социальных выплат.
Пелагея Лебединская
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