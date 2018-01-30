«Левада-центр»: Меньше половины россиян уверены в виновности Улюкаева

Специалисты из «Левада-центра» провели ряд социологических опросов среди россиян, которые показали, что менее половины российских граждан считают Улюкаева виновным во взяточничестве.

Александр Вест

В результате проведения ряда соцопросов среди граждан РФ выяснилось, что 41% респондентов уверены в том, что Алексей Улюкаев, являющийся бывшим министром экономики России, вымогал взятку у исполнительного директора ПАО «Роснефть» Игоря Сечина. Заметим, что 38% опрошенных граждан РФ заявили о своей уверенности в том, что власти предпринимали многочисленные попытки давления на суд в попытке достичь обвинительного приговора.За ходом следствия по делу Улюкаева пристально следили лишь 13% российских граждан, а 44% россиян информированы о данном судебном процессе лишь частично. Заметим, что 27% респондентов считают, что судебный процесс прошёл без какого-либо вмешательства со стороны властей.