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| | «Левада-центр»: Меньше половины россиян уверены в виновности Улюкаева

«Левада-центр»: Меньше половины россиян уверены в виновности Улюкаева

Сегодня, 12:40
Специалисты из «Левада-центра» провели ряд социологических опросов среди россиян, которые показали, что менее половины российских граждан считают Улюкаева виновным во взяточничестве.

«Левада-центр»: Меньше половины россиян уверены в виновности Улюкаева

 

В результате проведения ряда соцопросов среди граждан РФ выяснилось, что 41% респондентов уверены в том, что Алексей Улюкаев, являющийся бывшим министром экономики России, вымогал взятку у исполнительного директора ПАО «Роснефть» Игоря Сечина. Заметим, что 38% опрошенных граждан РФ заявили о своей уверенности в том, что власти предпринимали многочисленные попытки давления на суд в попытке достичь обвинительного приговора.

За ходом следствия по делу Улюкаева пристально следили лишь 13% российских граждан, а 44% россиян информированы о данном судебном процессе лишь частично. Заметим, что 27% респондентов считают, что судебный процесс прошёл без какого-либо вмешательства со стороны властей.
Александр Вест
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