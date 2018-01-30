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| | Девушка из Челябинска отметила приход тепла голой попой

Девушка из Челябинска отметила приход тепла голой попой

Сегодня, 11:07
Весьма популярная жительница Челябинска порадовала своих подписчиков в Instagram, продемонстрировав своё главное достоинство – голую попу. Своё обнажение девушка приурочила к нежданному приходу тепла.

Девушка из Челябинска отметила приход тепла голой попой

 

В Челябинске, как и в многих городах России в данный момент довольно тёплая погода, довольно несвойственная концу января. В связи с резким потеплением блогерша из Челябинска решила обнажиться, чтобы порадовать своих подписчиков, которых в её Instagram-аккаунте уже более 45 тысяч. На фото девушка запечатлела себя в одной из примерочных кабинок в торговом центре, показав своё основное достоинство. В описании к снимку девушка заявила, что тепло пришло не только на улицы Челябинска, но и в её душу, в связи с чем она решила поделиться своей радостью с поклонниками.

В комментариях к фотографии фанаты блогерши заявили, что весной они ожидают больше подобных снимков, так как погода будет весьма тёплая. Также некоторые поклонники красавицы поинтересовались, как ей удаётся сохранять осиную талию при таких внушительных размерах груди и попы.
Александр Вест
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