Американцев шокировало появление НЛО в России

На популярном видеохостинге YouTube появилась видеозапись, на которой водитель стал очевидцем весьма странного зрелища, которое он снял на камеру видеорегистратора в своём авто. На видео можно заметить, как в поле в окрестностях Санкт-Петербурга находится непонятный шар, переливающийся всеми цветами радуги. Подъехав поближе, водитель рассмотрел, что на шаре довольно приличных размеров изображаются различные зрительные образы, не поддающиеся толкованию.
Американцев шокировало появление НЛО в РоссииСегодня, 10:50
В Сети можно увидеть видео, где «неизвестный быстродвижущийся объект» проносится над взлетной полосой всего за каких-то пару секунд до того, как пассажирский
Англичане думают над загадкой НЛО в поле графства Кембриджшир. Гражданин Великобритании запечатлел на камеру непонятный объект на поле. Мужчина находился на
Житель сибирского города Кемерово на днях сумел заснять на видеокамеру падение неопознанного летающего объекта (НЛО). Впоследствии мужчина опубликовал