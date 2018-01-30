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| | Американцев шокировало появление НЛО в России

Американцев шокировало появление НЛО в России

Сегодня, 10:50
В множестве западных средств массовой информации были опубликованы данные относительно неопознанного летающего объекта, который появился в окрестностях Санкт-Петербурга. Журналисты считают, что зафиксированный объект является инопланетным кораблём.

Американцев шокировало появление НЛО в России

 

На популярном видеохостинге YouTube появилась видеозапись, на которой водитель стал очевидцем весьма странного зрелища, которое он снял на камеру видеорегистратора в своём авто. На видео можно заметить, как в поле в окрестностях Санкт-Петербурга находится непонятный шар, переливающийся всеми цветами радуги. Подъехав поближе, водитель рассмотрел, что на шаре довольно приличных размеров изображаются различные зрительные образы, не поддающиеся толкованию.

 
Сфокусировав камеру на неопознанном объекте, водитель понял, что неизвестный шар в поле является ничем иным, как рекламной инсталляцией. Однако, многие зарубежные эксперты до сих пор считают увиденное инопланетным кораблём.

Александр Вест
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