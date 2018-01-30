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| | Опубликованы фото природной аномалии в Азовском море

Опубликованы фото природной аномалии в Азовском море

Сегодня, 10:36
В Херсонской области жители села Счастливцево стали очевидцами полного замерзания вод Азовского моря. Местных жителей удивил тот факт, что образование льда на море произошло вследствие необъяснимой аномалии.

Опубликованы фото природной аномалии в Азовском море

 

В Сети были опубликованы снимки, на которых запечатлены воды Азовского моря, скованные льдом. Очевидцы заявляют, что они не могли поверить своим глазам, когда увидели ледяные массы на берегу вместо привычных волн, так как термометр показывал температуру лишь -1 градус по Цельсию. Очевидцы не смогли объяснить подобное явление, опубликовав данные снимки в интернете, надеясь на помощь специалистов.

Опубликованы фото природной аномалии в Азовском море

 

Заметим, что в Одессе Чёрное море также преподнесло сюрприз очевидцам, которые стали свидетелями довольно редкого явления, при котором воды моря стали испаряться прямо на глазах у многочисленных жителей. Из-за того, что температура воды достигала +8 градусов, а температура воздуха на тот момент составляла целых -10 градусов по Цельсию, воды Чёрного моря стали испаряться, образуя густой туман.
Александр Вест
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