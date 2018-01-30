В Ростове скульптор слепил со снега человека с телефоном

В Ростове продолжают появляться скульптуры из снега, которые приводят в восторг всех горожан.

Пелагея Лебединская

Вчера в районе Левенцовки в городе Ростов появилась очень оригинальная скульптура человека из снега, который сидит на лавочке и смотрит в мобильный телефон. Также немного позже Ростовчане увидели и героев со сказки "Красная шапочка", волка и девочку. Талантливые скульптора не перестают удивлять своим мастерством и умением Ростов. Однако синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Ростове потепление, которое к огорчению приведет к самоуничтожению красивых скульптур. Жители не упускают момент и делают селфи на фоне таких оригинальных снеговиков.Напомним, что в Ростове уже неоднократно были сделаны из снега скульптуры, например пирамида Эхиопса и Сфинкс, которые приводят к большому восторгу всех жителей города.