Мобильные устройства планируют регистрировать по IMEI-номерам

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) розработала систеиу регистрации смартфоны по IMEI-номерам.

Петр Иванов

С помощью этой концепции можно будет блокировать украденные, потерянные или ввезённые нелегально планшеты и телефоны. Предложение документально направлено председателю комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества и министру Открытого правительства.Для борьбы с импортом не прошедшим сертификацию в России предлагают обязать покупателей регистрировать ввозимые устройства. Бесплатно можно будет провезти не более одного экземпляра в год, за второй заплатить $20, а за каждый последующий — $30. Серый сегмент особенно распространен среди китайских товаров.