Землетрясение, цунами и безумие.

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Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

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| | Мобильные устройства планируют регистрировать по IMEI-номерам

Мобильные устройства планируют регистрировать по IMEI-номерам

Сегодня, 12:29
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) розработала систеиу регистрации смартфоны по IMEI-номерам.

Мобильные устройства планируют регистрировать по IMEI-номерам

 

С помощью этой концепции можно будет блокировать украденные, потерянные или ввезённые нелегально планшеты и телефоны. Предложение документально направлено председателю комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества и министру Открытого правительства.

Для борьбы с импортом не прошедшим сертификацию в России предлагают обязать покупателей регистрировать ввозимые устройства. Бесплатно можно будет провезти не более одного экземпляра в год, за второй заплатить $20, а за каждый последующий — $30. Серый сегмент особенно распространен среди китайских товаров.
Петр Иванов
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