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| | В Петербурге автобусы №65 переходят в усиленный режим работы

В Петербурге автобусы №65 переходят в усиленный режим работы

Сегодня, 12:14
В связи с ограничением входа в станцию петербургского метрополитена «Балтийская» представители «Пассажиравтотранс» заявили о том, что на маршруте в направлении от Двинской улицы будут введены дополнительные автобусные рейсы.

В Петербурге автобусы №65 переходят в усиленный режим работы

 

Данные изменения коснуться автобусов, следующих маршруту №65 в Санкт-Петербурге. В связи с необходимостью перевозки большего количества пассажиров в петербургском «Пассажиравтотрансе» было решено перевести автобусы, следующие маршруту №65 в усиленный режим работы. Изменения в работе автобусов данного маршрута будут введены с сегодняшнего дня, 30 января. Стоит напомнить, что ограничение входа на станцию петербургского метрополитена «Балтийская» вступило в силу сегодня в связи с тем, что на станции проводятся ремонтные работы по восстановлению эскалатора.

Дополнительные автобусы на маршруте №65 в Санкт-Петербурге будут действовать с 7 до 8 утра для своевременного развоза пассажиров к таким станциям петербургского метро, как «Обводный канал», а также «Лиговский проспект».
Александр Вест
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