Департамент образования Москвы займется трудоустройством выпускников столичных вузов

В среду, 24 января в столице в расширенном формате состоялось заседание президиума совета ректоров ВУЗов Москвы и Подмосковья. Во время мероприятия выступила замруководителя столичного Департамента образования Татьяна Васильева, рассказавшая участникам встречи о новом проекте, который предусматривает последующее трудоустройство выпускников IT-специальностей. Об этом информирует портал «Школа большого города».

В настоящее время Москва заинтересована в учителях информатики, способных дать ученикам практические навыки. Каждому желающему принять это предложение нужно будет пройти специальные курсы психолого-педагогической подготовки. Что касается зарплаты, то помимо стандартной преподавательской ставки столичный департамент образования гарантирует прибавку в 30 тыс. рублей при условии активного участия педагога в Субботах московского школьника, мастер-классах и кружках школ Москвы.

Напомним, что ранее руководителем столичного Департамента образования Исааком Калиной была запущена олимпиада «Новый учитель для новой информатики» для учителей, которые уже трудятся в школах города. Управленец подчеркнул, что рассчитывает на получение по ее итогам реальных примеров педагогов, выступающих образом нужного столичной школе учителя информатики.



