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| | Сергей Жуков рассказал, за кого болеет на ЧМ-2018

Сергей Жуков рассказал, за кого болеет на ЧМ-2018

Вчера, 19:23
29 января Сергей Жуков опубликовал свою совместную фотографию с сыном на футбольной арене в соцсети Instagram.

Сергей Жуков рассказал, за кого болеет на ЧМ-2018

 

Поклонники заинтересовались: за кого же будет болеть певец на Чемпионате Мира по футболу 2018 года. Сергей Жуков не проигнорировал любопытство пользователей Instagram и ответил на волнующий многих вопрос. Он рассказал, что все члены семьи тесно связанны с данным видом спорта, и они его обожают. Отец жены был арбитром международной категории, но ближе по душе ему была команда ЦСКА, как и самому исполнителю. Брат и отец певца на протяжении всего времени болеют за «Спартак».

На ЧМ-2018 Сергей Жуков и члены его семьи будут болеть за Россию, а точнее за Игоря Акинфеева. Звезда надеется, что игроки будут играть с умом и не получат травм. Кроме российской команды Сергей Жуков никого не выделил. Вот что он пишет у себя в Instagram: «За кого кроме России? За красивый футбол! Вот, Энджел у нас, в отличие от многих своих сверстников, фанат не Роналду или Месси, он болеет за ПСЖ».

Поклонники узнав, что Жуков болеет за ЦСКА, в комментариях шутливо кличут звезду «конём».
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