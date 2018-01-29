Сергей Жуков рассказал, за кого болеет на ЧМ-2018

29 января Сергей Жуков опубликовал свою совместную фотографию с сыном на футбольной арене в соцсети Instagram.

Поклонники заинтересовались: за кого же будет болеть певец на Чемпионате Мира по футболу 2018 года. Сергей Жуков не проигнорировал любопытство пользователей Instagram и ответил на волнующий многих вопрос. Он рассказал, что все члены семьи тесно связанны с данным видом спорта, и они его обожают. Отец жены был арбитром международной категории, но ближе по душе ему была команда ЦСКА, как и самому исполнителю. Брат и отец певца на протяжении всего времени болеют за «Спартак».На ЧМ-2018 Сергей Жуков и члены его семьи будут болеть за Россию, а точнее за Игоря Акинфеева. Звезда надеется, что игроки будут играть с умом и не получат травм. Кроме российской команды Сергей Жуков никого не выделил. Вот что он пишет у себя в Instagram: «За кого кроме России? За красивый футбол! Вот, Энджел у нас, в отличие от многих своих сверстников, фанат не Роналду или Месси, он болеет за ПСЖ».Поклонники узнав, что Жуков болеет за ЦСКА, в комментариях шутливо кличут звезду «конём».