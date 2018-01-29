Британцы смогут смотреть порно только по предъявлению паспорта

Британцы смогут смотреть порно только по предъявлению паспортаВчера, 19:12
«Теперь контент для взрослых будет подлежать строгим проверкам возраста, поэтому компании действительно не смогут позволить себе игнорировать закон. В противном случае они могут столкнуться с огромными штрафами и другими карательными мерами», — заявил гендиректор AgeChecked Аластер Грэхам.
Правозащитная группа Open Rights не поддерживает данное нововведение, так как считает что эти изменения приведут к увеличению количества киберпреступников.
Кафе в Костроме оштрафовали за возможность просмотра порно-фильмов через Wi-Fi. Доступ к интернету был открыт и даже блокировка на запрещенный контент не
В понедельник, 31 октября, комитет министров Израиля одобрил законопроект, запрещающий распространение порно на территории страны. Все сайты с подобным
Представители Координационного центра нацдомена сети Интернет сообщили о том, что Роскомнадзор получил право в досудебном порядке отключать сайты, на которых