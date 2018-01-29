Британцы смогут смотреть порно только по предъявлению паспорта

Теперь для просмотра порно контента британцы будут обязаны предъявить паспорт для подтверждения своего совершеннолетия.

Для того, чтобы получить разрешение заходить на порно сайты, доступ к которым запрещен государством для граждан возрастом меньше 18 лет, британцам нужно посетить почтовое отделение по месту жительства. Там они должны предъявить личные документы: паспорт или водительское удостоверение, чтобы подтвердить информацию о том, что данный гражданин достиг совершеннолетия. А также для каждого человека создается учетная запись в национальной системе контроля – AgeChecked. После этой процедуры британцы старше 18 лет смогут посетить сайты, которые заблокированы государством для несовершеннолетних.«Теперь контент для взрослых будет подлежать строгим проверкам возраста, поэтому компании действительно не смогут позволить себе игнорировать закон. В противном случае они могут столкнуться с огромными штрафами и другими карательными мерами», — заявил гендиректор AgeChecked Аластер Грэхам.Правозащитная группа Open Rights не поддерживает данное нововведение, так как считает что эти изменения приведут к увеличению количества киберпреступников.