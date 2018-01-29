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| | Каждый пятый сотрудник ГИБДД в Ростове потеряет работу

Каждый пятый сотрудник ГИБДД в Ростове потеряет работу

Вчера, 18:56
Более 200 сотрудников ГИБДД Ростовской области в этом году останутся без работы. Об этом проинформировал Алексей Токин, глава управления службы по региону.

Каждый пятый сотрудник ГИБДД в Ростове потеряет работу

 

В конце прошедшего года стало известно о массовых сокращениях в рядах ГИДД по всей территории РФ. Всего без работы останутся около 10 тысяч правоохранителей всей страны. В соответствии с указом президента РФ, сокращенным сотрудникам предложат варианты работы. Об изменениях в рядах ГИБДД Ростовской области рассказал глава ведомства Алексей Токин. По его словам, в регионе под сокращение попадут около 240 сотрудников. Меры будут приниматься равномерно по всей территории, возможно, некоторые взводы будут совмещены, а территория обслуживания увеличена.

Такие меры никак не повлияют на качество работ на дорогах Ростовской области, утверждает Токин, при этом нужно развивать системы фото- и видеорегистрации.
Виктория Озерова
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