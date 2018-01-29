NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

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| | Погибший в Сирии российский генерал осуществлял секретную миссию на Донбассе

Погибший в Сирии российский генерал осуществлял секретную миссию на Донбассе

Вчера, 18:20
Погибший во время военной операции в Сирии российский генерал Валерий Асапов принимал участие в противостоянии конфликтующих сторон на Донбассе. Он руководил в ДНР «Первым армейским корпусом».

Погибший в Сирии российский генерал осуществлял секретную миссию на Донбассе

 

Информацию об этом распространяют брат Валерия Асапова и его сослуживцы, участвовавшие с российским генералом во многих операциях. Руководители армии ДНР отрицают сведения относительно того, что данный человек находился на территории Донецкой области. По словам родственника погибшего генерала, в самопровозглашенной республике Асапова знали под прозвищем «Туман», а документы он подписывал под фамилией Примаков.

Валерий Асапов погиб в Сирии при обстрелах на передовой. Генералу исполнился 51 год, военный руководитель никогда не прятался за спинами подчиненных и всегда брал на себя ответственность за содеянное.
Домбровский Сергей
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Комментарии (2):

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Ваш комментарий:
земля тебе пухом !
Вчера, 20:29
написал: юрий
группа: Гости
Настоящий русский человек! Горжусь им и ему подобными! Безмерно рад этническому единству с ним! Нам бы побольше таких. А, брат его - враг России. Если бы Валерий был бы жив, то начистил бы братцу, чтобы не прибегать к традиционным национальным выражениям, а скажем мягко, мурло, за предательство, а вместе с ним и, так называемым, сослуживцам.
Кабы я не был стариком, то за покойного героя выполнил бы эту справедливую миссию. То, что его память увековечили - замечательно!
Вчера, 20:50
написал: ninhamzar
группа: Гости
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