Погибший в Сирии российский генерал осуществлял секретную миссию на Донбассе

Погибший во время военной операции в Сирии российский генерал Валерий Асапов принимал участие в противостоянии конфликтующих сторон на Донбассе. Он руководил в ДНР «Первым армейским корпусом».

Домбровский Сергей

Информацию об этом распространяют брат Валерия Асапова и его сослуживцы, участвовавшие с российским генералом во многих операциях. Руководители армии ДНР отрицают сведения относительно того, что данный человек находился на территории Донецкой области. По словам родственника погибшего генерала, в самопровозглашенной республике Асапова знали под прозвищем «Туман», а документы он подписывал под фамилией Примаков.Валерий Асапов погиб в Сирии при обстрелах на передовой. Генералу исполнился 51 год, военный руководитель никогда не прятался за спинами подчиненных и всегда брал на себя ответственность за содеянное.