Минпромторг предлагает ограничить использование вейпов с 2019 года

Минпромторг РФ предложил в следующем году ограничить оборот вейпов и устройств по нагреванию табака. Соответствующий законопроект размещен на федеральном сайте проектов нормативных актов.

Виктория Озерова

Минпромторг России подготовил законопроект, в соответствии с которым электронные и прочие устройства приравниваются к обычным изделиям такого рода. Ведомство предлагает запретить их продажу несовершеннолетним, а также ограничить их использование в общественных местах. Также документом предполагается разработка мер по продаже и рекламе электронных сигарет, направленных на ограничение использования данных устройств. Планируется, что документ вступит в силу с первого дня следующего года.Следует отметить, что данный законопроект не первый подобного рода. Ранее Олег Салагай, пресс-секретарь главы Минздрава, сообщил, что ведомство разрабатывает проект, ограничивающий использование таких приспособлений в общественных местах.