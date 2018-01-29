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| | В Ростовской области средняя зарплата увеличилась на 7,4 процента

В Ростовской области средняя зарплата увеличилась на 7,4 процента

Вчера, 18:06
Ростовстат подвел итоги предыдущего года по заработным платам по региону. Исследование проводилось среди крупных, средних и малых организаций и предприятий. Оказалось, что за год средняя зарплата в Ростовской области увеличилась более чем на семь процентов.

В Ростовской области средняя зарплата увеличилась на 7,4 процента

 

Пресс-служба Ростовстата рассказала, какие зарплаты были у работников региона в 2017 году. Ведомство проинформировало, что всего в области зарегистрировано более одного миллиона работников, в среднем в каждой организации или на предприятии региона работает более одной тысячи сотрудников. В исследовании приняли участие как крупные, так и малые и средние учреждения. Средняя заработная плата в Ростовской области за предыдущий год составляет 27 с половиной тысяч рублей. Это, отмечают в Ростовстате, почти на семь с половиной процентов больше, чем в 2016 году.

Уточняется, что для расчетов брался период с января по ноябрь предыдущего года.
Виктория Озерова
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