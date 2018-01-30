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| | В Калининграде откроют древнейшую соляную пещеру

В Калининграде откроют древнейшую соляную пещеру

Сегодня, 02:30
В Музее мирового океана в Калининграде откроется новая необычная экспозиция – соляная пещера, возрастом в 200 миллионов лет. Для новинки понадобилось более двух тонн плит из соли. Об этом рассказали в информационной службе заведения.

В Калининграде откроют древнейшую соляную пещеру

 

В калининградском Музее мирового океана небольшое помещение превратят в соляную пещеру. Экспозиция будет находиться рядом с «Глубиной». В пресс-службе музея отметили, что для подготовки пещеры соляные плиты привезли из города Березняки. Возраст плит исчисляется сотнями миллионов лет, их добыли там, где ранее находилось Пермское море. Материал для экспозиции очень хрупкий, вес одной плиты составляет около четырех килограмм, всего груз весит более двух тонн.

Открытие экспозиции назначено на 22 марта. Отмечается, что воздух соляной пещеры поможет людям, страдающим от респираторных заболеваний и болезней дыхательной системы.
Виктория Озерова
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